وليامز تجري حواراً رقمياً مع 1000 ليبي من مختلف الأقاليم

قالت البعثة الأممية في ليبيا إن الممثلة الخاصة بالإنابة، ستيفاني وليامز، شاركت في دردشة من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي في حوار رقمي مع 1000 ليبية وليبي، معظمهم من جميع أقاليم ليبيا فيما شارك الآخرون من خارج البلاد.

ورحبت الممثلة الخاصة بالإنابة خلال اللقاء الذي دار في أعقاب اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي استمر أربعة أيام في جنيف، بارتفاع نسبة المشاركة والتفاعل من جانب المشاركات والمشاركين الذين أجابوا على أسئلة حول الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.

أضافت البعثة أن أكثر من 70 بالمائة من المشاركين اتفقوا على أن نتائج اجتماع اللجنة الاستشارية كانت إيجابية وأعربوا عن أملهم في أن تفضي هذه النتائج إلى حل دائم. بيد إنهم أعربوا عن تخوفهم من العرقلة من جانب من وصفوه بطرف “الوضع الراهن”.

وأشارت إلى أن 76 بالمائة من المشاركين أيدوا إجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، ودعا غالبيتهم إلى إنهاء الفترة الانتقالية التي استمرت لسنوات. ووفقاً لـ 69 بالمائة ممن شاركوا في هذا الحوار الرقمي، “من الضروري تشكيلسلطة تنفيذية مؤقتة موحدة في الفترة التي تسبق الانتخابات”.

كما أعربوا عن دعمهم لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ودعا غالبيتهم الى اخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، كما طالبوابدور أقوى للأمم المتحدة لإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد وبمواصلة الحوار الذي تيسره الأمم المتحدة، فيما عبّرالكثيرون عن خشيتهم من “اندلاع الحرب مجدداً ما لم يتم ذلك”.