المحجوب: معركتنا هي التخلص ممن يدعمون الفوضى والإرهاب

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب، إن تنظيم الإخوان عمل بكل الوسائل على سيطرة الإرهاب في ليبيا، مبينا أن الجيش قطع الطريق أمام هذه المخططات .

وأوضح المحجوب، خلال زيارته لمقر الكتيبة 166، أن المعركة في ليبيا ليست فقط معركة رصاص ولكنها معركة فكر ووعي والجيش يعول على بناء المقاتل المحصن الواعي المدرك للأخطار المحدقة بالوطن والتي لابد أن يكون جنديها في أرض المعركة وخارجها داعما للجبهة الداخلية وايضاح حقيقة مايحدث ليحقق الليبيين مصلحة وطنهم في زمن تتصارع خلاله القوى المختلفة على مصالحها، مشيرا إلى أن الجيش قطع الطريق على تنظيم الإخوان بتكوين جيش حقيقي يتدرب ويبني ويقاتل في نفس الوقت .

وأضاف المحجوب أن كل الليبيين أملهم في الجيش للتخلص من الارهاب والفوضى ومن وراءها ومن يدعمها من الخونة والعملاء .

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