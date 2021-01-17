مصر توسع شبكة قطاراتها مستهدفة ربطها بالسودان وليبيا

تسعى الحكومة المصرية، لتوسعة نطاق شبكتها المحلية للقطارات في إطار مشروع عملاق يستهدف الوصول إلى نطاقات جغرافية جديدة، وبهدف ربط البلاد في مراحل تالية بالجارة الجنوبية السودان والغربية في ليبيا.

وبحسب وزير النقل المصري، كامل الوزير، فإن مصر تخطط لتدشين قطار كهربائي سريع لربط «أقاليم ومحافظات مصر كافة ببعضها البعض، كما سيربط مصر بدول الجوار (ليبيا والسودان)، بتكلفة تزيد على 360 مليار جنيه (الدولار 15.7 جنيه مصري)».

وأضاف الوزير، في تصريحات تلفزيونية أمس، أن «القطار الكهربائي يأتي ضمن شبكة كاملة من الخطوط، التي ستصل سرعته إلى 250 كيلومتراً، وأن كل موانئ مصر ومناطقها الصناعية ومناطق التنمية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة سترتبط بشبكة القطارات السريعة».

وتمتد شبكة نقل السكك الحديدية في مصر بطول 9570 كيلومتراً تقريباً، بحسب البيانات الرسمية. وتقول وزارة النقل إنها تنفذ خطة لإصلاح الخطوط القائمة وتأهيلها بشكل عاجل، وذلك لخدمة 500 مليون راكب سنوياً.

ورد الوزير على انتقادات واجهها المشروع وتتعلق بالتضارب بين ما أعلنته الحكومة والشركة المنفذة للمشروع بشأن طول الخط للقطار الكهربائي، وقال إنه «كان مخططاً في البداية أن يكون الخط خارج مدينة (السادس من أكتوبر) مع طريق الواحات، ولكن تم تغيير تلك الخطط لأن هدفنا في الأساس هو خدمة المصريين».

وقال الوزير، إن «خط (العين السخنة – العلمين – مطروح)، سنقوم بتطويره وسيربط ثلاث نقاط، الأولى إلى ميناء جرجوب، وأخرى إلى سيوة، والثالثة للسلوم وامتدادها إلى بني غازي (الليبية)».

وأشار إلى أن الخط الخاص بـ(أكتوبر – الأقصر – أسوان) سيمتد جنوباً إلى توشكى، ثم إلى وادي حلفا في السودان، وذلك لتعظيم شبكة البضائع والنقل في مصر ورفع مستواها وجودتها والربط مع دول الجوار، وموضحاً أن «تكلفة المشروع كاملة ستدفع على مدار 20 عاماً».