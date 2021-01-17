الوطني لمكافحة الأمراض: انطلاق المسح الصحي لمرضى الدرن بمراكز إيواء المهاجرين

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن المسح الصحي لمرض الدرن في مراكز إيواء المهاجرين بمدينة طرابلس ، انطلق الأحد وذلك من ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الدرن.

وبحسب إيجاز صحفي للمركز، كان الانطلاق هذه الحملة من مركز إيواء المهاجرين بطريق السكة، ويأتي هذا المسح ضمن أنشطة البرنامج الوطني لمكافحة الدرن بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ، وبالتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية بمشاركة ودعم من المنظمة الدولية للهجرة.

و قام فريق المسح بإجراء فحص باستخدام الأشعة السينية على الصدر لكل المهاجرين ، وكذلك أخدت عينات من حالات الاشتباه لفحصها بمعامل المركز الوطني لمكافحة الأمراض .