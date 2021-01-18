تظاهر عمال الشركات المتعثرة أمام الرئاسي للمطالبة بصرف مرتباتهم

تظاهر عدد من عمال الشركات و المصانع المتعثرة أمام مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة ،و وزارة المالية الأحد، للمطالبة بالإفراج عن مرتباتهم الموقوفة منذ 4 سنوات وتوفير المواد الخام والمستلزمات التشغيلية لشركاتهم ومصانعهم البالغ عددها (70) شركة ومصنعًا.

و أوضحت المصادر أن التظاهرة كانت للمطالبة بالإسراع في صرف المرتبات رغم الوعود المتكررة من المجلس الرئاسي ووزارة المالية ، لافتة إلى أن التظاهرة ستستمر حتى تستجيب وزارة المالية والمجلس الرئاسي بخصوصها.

وأضافت المصادر أن عدد العمال بهذه الشركات والمصانع يبلغ 14 ألف عامل وموظف بقيمة اجمالية قدرت بـ330 مليون دينار ليبي،مشيرة إلى أن المتظاهرين رفعوا لافتات حملت مطالبهم مع، معبرين عن عجزهم عن توفير احياجات أسرهم.

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