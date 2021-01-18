بعد الحادث المأساوي.. مديرية طرابلس تدعو لتوخي الحذر

دعا مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس، أهالي العاصمة، لتوخي الحذر دائما و الالتزام بالسرعة المحددة والتقيد بارتداء حزام الأمان.

وتأتي دعوة المديرية، بعد الحادث المأساوي، الذي وقع يوم أمس في الطريق الممتد من كوبري طريق المطار باتجاه جزيرة باب العزيزية في ساعات مبكرة من الصباح، الذي علّق عليه المكتب الأمني، بأنه “ليس استثناء ولكن من قضوا فيه شباب كانت لهم أعمال وأحلام أحدهم كان يستعد لزفافه في فبراير المقبل”.

وأضاف مكتب شؤون المرور، تفاصيل الحادث “كان في طريق عودته من منزل المستقبل الذي يقضي جل وقته فيه يجهزه و كان يرافقه صديقه ، كانت سيارته مسرعة و نظرا لهطول زخات المطر الأمر الذي يجعل الطريق زلق انحرفت سيارته و تدحرجت لمسافات وللاسف فارق الحياة هو و صديقه مخلفا لوعة في قلوب اهله وأصدقائه”.

وتابع المكتب الأمني، “ارواح شباب تزهق على أسفلت بارد إلى متى؟! يستمر نزيف الدم على الطرقات دون إيلاء سائقي السيارات اي أهمية لتحذيرات من السرعة المفرطة و عدم الالتزام بقواعد و الإرشادات المرورية”.

دعا مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس، أهالي العاصمة، لتوخي الحذر دائما و الالتزام بالسرعة المحددة والتقيد بارتداء حزام الأمان.

وتأتي دعوة المديرية، بعد الحادث المأساوي، الذي وقع يوم أمس في الطريق الممتد من كوبري طريق المطار باتجاه جزيرة باب العزيزية في ساعات مبكرة من الصباح، الذي علّق عليه المكتب الأمني، بأنه “ليس استثناء ولكن من قضوا فيه شباب كانت لهم أعمال وأحلام أحدهم كان يستعد لزفافه في فبراير المقبل”.

وأضاف مكتب شؤون المرور، تفاصيل الحادث “كان في طريق عودته من منزل المستقبل الذي يقضي جل وقته فيه يجهزه و كان يرافقه صديقه ، كانت سيارته مسرعة و نظرا لهطول زخات المطر الأمر الذي يجعل الطريق زلق انحرفت سيارته و تدحرجت لمسافات وللاسف فارق الحياة هو و صديقه مخلفا لوعة في قلوب اهله وأصدقائه”.

وتابع المكتب الأمني، “ارواح شباب تزهق على أسفلت بارد إلى متى؟! يستمر نزيف الدم على الطرقات دون إيلاء سائقي السيارات اي أهمية لتحذيرات من السرعة المفرطة و عدم الالتزام بقواعد و الإرشادات المرورية”.

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