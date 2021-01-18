بلدية أبوسليم تعلن بدء ترصيف وتعبيد “شارع الجلد”

انطلقت أعمال ترصيف وتعبيد “شارع الجلد”، بمحلة الهضبة بلدية أبوسليم.

وأوضحت البلدية، أن الأعمال تشرف عليها الشركة المنفذة بالإزالات لفتح المسار، والبدء في تجديد وتركيب الأرصفة “البلادورا” وغرف الصرف الصحي وغرف تصريف مياه الأمطار والإنارة والقطران.

وتابع عميد بلدية أبوسليم برفقة عضو المجلس البلدي مسؤول ملف المرافق ومدير مكتب الإسكان والمرافق أبوسليم ومدير إدارة العلاقات والإعلاميين بالبلدية عمليات الترصيف.

وجاءت هذه الاعمال في إطار السياسة التي وضعتها البلدية، لتقديم أفضل الخدمات بداخل جميع المحلات بنطاقها الإداري وتلبية لمطالب سكان المنطقة التي عاشت محرومة من مثل هذه الأعمال لعقود من الزمن.

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