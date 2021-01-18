الثني يصدر تعليمات بدعم الزراعة في “سهل بنغازي والوسطى”

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، تعليماته بدعم قطاع الزراعة واستثمار مياه النهر الصناعي بمنطقة سهل بنغازي والمنطقة الوسطى وذلك خلال اجتماع عقده بالخصوص.
ويأتي هذا خلال اجتماع عقده الثني وبحضور نائب رئيس الحكومة لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني، ورئيس لجنة إدارة وتنفيذ مياه النهر الصناعي ناصر بوبطينة.
كما ضم الاجتماع رئيس لجنة إدارة استثمار جهاز النهر الصناعي – سهل بنغازي السيد محمد الشبلي، ورئيس لجنة إدارة جهاز مياه النهر الصناعي – المنطقة الوسطى السيد شعيب مفتاح، إضافة إلى عضو لجنة إدارة مشروع جهاز النهر الصناعي السيد عادل الكوافي.
وأكد رئيس الحكومة الليبية، على ضرورة دعم قطاع الزراعة عبر جهاز استثمار مشروع النهر الصناعي بما يدعم الأمن الغذائي من خلال الاستفادة من مياه النهر الصناعي.
وشدد الثني خلال الاجتماع، على ضرورة التنسيق مابين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، وجهاز إدارة مشروع مياه النهر الصناعي بما يعزز الغرض المطلوب.
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