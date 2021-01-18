الثني يصدر تعليمات بدعم الزراعة في “سهل بنغازي والوسطى”

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، تعليماته بدعم قطاع الزراعة واستثمار مياه النهر الصناعي بمنطقة سهل بنغازي والمنطقة الوسطى وذلك خلال اجتماع عقده بالخصوص.

ويأتي هذا خلال اجتماع عقده الثني وبحضور نائب رئيس الحكومة لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني، ورئيس لجنة إدارة وتنفيذ مياه النهر الصناعي ناصر بوبطينة.

كما ضم الاجتماع رئيس لجنة إدارة استثمار جهاز النهر الصناعي – سهل بنغازي السيد محمد الشبلي، ورئيس لجنة إدارة جهاز مياه النهر الصناعي – المنطقة الوسطى السيد شعيب مفتاح، إضافة إلى عضو لجنة إدارة مشروع جهاز النهر الصناعي السيد عادل الكوافي.

وأكد رئيس الحكومة الليبية، على ضرورة دعم قطاع الزراعة عبر جهاز استثمار مشروع النهر الصناعي بما يدعم الأمن الغذائي من خلال الاستفادة من مياه النهر الصناعي.

وشدد الثني خلال الاجتماع، على ضرورة التنسيق مابين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، وجهاز إدارة مشروع مياه النهر الصناعي بما يعزز الغرض المطلوب.

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