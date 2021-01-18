نقاصة: وفد 5+5 سيبدأ مشاورات لتنفيذ اتفاق وقف أطلاق النار

أكد عضو اللجنة العسكرية 5+5 عن حكومة الوفاق غير المعتمدة، مختار نقاصة، أنّ مشاورات ستجري في المنطقة الغربية تمهيداً لاجتماع سرت يوم الخميس المقبل، للبدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح نقاصة، في تصريح صحفي، أن الخطوة التالية ستكون سحب كل القوات المتمركزة في المنطقة المحددة بالاتفاق من بن جواد شرقاً حتى الهيشة الجديدة غرباً، إلى بوابة سوكنة جنوباً، لتحل محلها القوة الأمنية المشتركة التي أصبحت جاهزة، إضافة إلى قوة عسكرية مشتركة من الطرفين يقتصر دورها على دعم القوة الأمنية في حال تعرضها لأي هجوم .

وكان أعضاء من اللجنة، قد حذروا من أنهم سيضطرون لفضح أية جهة تحاول عرقلة تنفيذ بنود اتفاق جنيف، مشيرين إلى وجود قرار بابعاد الأطراف المتنازعة مسافة خمسة كيلومترات جنوباً عن الطريق الساحلي الذي يربط بين شرق وغرب البلاد مروراً بمدينة سرت، وذلك في إشارة إلى بعض ميليشيات مصراتة المرتبطة بغرفة العمليات التركية، والقوى السياسية والحكومية في غرب البلاد .

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