وصول شحنة أدوية ومستلزمات طبية إلى غريان

أعلن المجلس البلدي غريان، وصول شحنة أدوية ومستلزمات طبية ومعدات ضمن مشروع تطوير الرعاية الصحية الأولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ لجنة الانقاذ الدولية بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة و المجلس البلدي غريان و إدارة الخدمات الصحية بالبلدية.

وأوضح المجلس، أن الشحنة هي ضمن عدة شحنات تم توريدها و شحنة اليوم تحتوي أدوية متنوعة ومضادات حيوية، مسكنات، ومستلزمات طبية متنوعة بما فيها معقمات فاشات، شراشف، أبر ،معقمات وأدوات تعقيم، أدوات كشف للنساء تروليات، وأعمدة تغذية، سماعات، وأجهزة قياس ضغط وحرارة، وميزان كبار وصغا، وأشرطة قياس، وجهاز الصدمات، وتخطيط قلب وجهاز أشعة فوق الصوتية، طاولات كشف ،جهاز كشف للعين وجهاز كشف الأذن.

وأضاف المجلس البلدي غريان، أنه بتوزيع الشحنة، على مستوصفات القواسم، أولاد بن يعقوب، بن يحي والعيادة المجمعة بنفس المواد والكميات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية