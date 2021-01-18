الجالي يستلم مهام الشؤون الإدارية بصحة الوفاق

استلم وكيل وزارة الصحة لشؤون الإدارية والمالية وشؤون الديوان بوزرة الصحة في حكومة الوفاق، لطفي الجالي لمهامه داخل ديوان الوزارة.

وفور استلامه لمهامه اجتمع الجالي مع مدراء الإدارات والمكاتب بديوان وزارة الصحة، لمراجعة الإجراءات المتخذة لمتطلبات القطاع، وكذلك مراجعة المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الوزارة وإيجاد آلية مناسبة للعمل.

وشرع وكيل وزارة الصحة لشؤون الإدارية والمالية وشؤون الديوان، بجولة ميدانية لبعض المشاريع الاستراتجية الخاصة بالقطاع تمثلت بزيارة مستشفي الأطفال طرابلس.

كما عقد الجالي، اجتماع موسع ضم كل من مدير إدارة المشروعات بالوزارة والسيد مدير عام المستشفي ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالمستشفي بحضور مفوض عام الشركة المنفذة للمشروع وبعض مهندسي إدارة المشروعات.

وتركز الاجتماع على حلحلة الصعوبات والعراقيل والمشاكل التي تعرقل سير العمل بالمشروع.

واتفق الحضور على تسريع وتيرة العمل بالمشروع لما للمستشفي من خصوصية تتمثل في كونه المستشفي الوحيد للأطفال في عموم مدينة طرابلس والمنطقة الغربية لطب وعلاج وتشخيص أمراض الأطفال، وتم الاتفاق على جملة من الاجراءات التي تسرع من تفعيل المشروع واستكماله.

وضمن الجولة الميدانية، قام الوكيل رفقة مدير إدارة المشروعات بالوزارة بزيارة المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال التوحد المنشأ حديثا وتفقد كل مرافقه برفقة السيد مدير عام المركز ومدير الشؤون الطبية بالمركز وعدد من العاملين.

وقدّم الوكيل شرح وافي لكل المرافق والوظائف، وأثنى على كل الجهود التي تمت وقدم الشكر لكل من ساهم في تنفيذ هذا الصرح الكبير والذي يعتبر الأكبر في كل عموم المنطقة وشمال أفريقيا.

وناقش الجالي، الإجراءات النهائية لإفتتاح هذا المركز تزامنا مع احتفالات فبراير الشهر القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية