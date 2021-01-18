اجتماع موسع في بلدية سرت لبحث احتياجات أسر الشهداء منذ عام 2011

عقدت بلدية سرت اجتماعا موسعا، لوضع ألية لبحث احتياجات أسر الشهداء والمفقودين والجرحى بسرت.

وبحسب إيجاز صحفي للبلدية، ضم الاجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت أ. سالم عامر وبحضور عميد بشير الناجح رئيس لجنة حصر الشهداء والمفقودين المشكلة من الادارة العامة للتوجيه المعنوى بالقيادة العامة للقوات المسلحة وعدد من اعضاء اللجنة، و الكاتب العام لجامعة سرت عبدالله أمهلهل وعدد من عمداء الكليات وأساتذة جامعيين بجامعة سرت ومدير رابطة أسر الشهداء والمفقودين والجرحى بسرت وعدد من أسر الشهداء.

وتناول الاجتماع وضع ألية من شأنها اتخاد إجراءات عاجلة للقيام بحصر الشهداء والمفقودين الدين توفوا وقدموا أرواحهم للدفاع عن الوطن مند عام 2011 والنظر فى احتياجاتهم.

وخلص الاجتماع ألى تشكيل لجنة فرعية برئاسة عبد الله امهلهل الكاتب العام لجامعة سرت وعضوية عمداء كليات التربية والآداب وعدد من أساتذة الجامعة ومدير رابطة أسر الشهداء بسرت .