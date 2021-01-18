الانتخابات البلدية: النتائج المُتداولة على منصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة

نفت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، إعلانها عن أي نتائج مبدئيّة خاصّة بانتخابات المجلس البلدي في تاجوراء وصبراتة، مؤكدة أن النتائج المنشورة والمُتداولة على منصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة .

وأوضحت اللجنة، أنه قد جرى تزوير هذه النتائج بوضع شعار اللجنة عن طريق “فوتوشوب”، لافتة إلى أنّ هذا التزوير يُعاقِبُ عليه القانون .

ونوّهت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إلى أنّها ستُعلن عن النتائج المبدئيّة عبر صفحتها التي تحمل شارة التوثيق الزرقاء، وعبر موقعها الإلكتروني .

وجرت الانتخابات في بلديّتيْ تاجوراء وصبراتة؛ إذ بلغت نسبة التصويت في صبراتة 28% وفي تاجوراء 25% .

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