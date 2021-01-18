عاجل ليبيا الان

الانتخابات البلدية: النتائج المُتداولة على منصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

نفت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، إعلانها عن أي نتائج مبدئيّة خاصّة بانتخابات المجلس البلدي في تاجوراء وصبراتة، مؤكدة أن النتائج المنشورة والمُتداولة على منصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة .

وأوضحت اللجنة، أنه قد جرى تزوير هذه النتائج بوضع شعار اللجنة عن طريق “فوتوشوب”، لافتة إلى أنّ هذا التزوير يُعاقِبُ عليه القانون .

ونوّهت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إلى أنّها ستُعلن عن النتائج المبدئيّة عبر صفحتها التي تحمل شارة التوثيق الزرقاء، وعبر موقعها الإلكتروني .

وجرت الانتخابات في بلديّتيْ تاجوراء وصبراتة؛ إذ بلغت نسبة التصويت في صبراتة 28% وفي تاجوراء 25% .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك