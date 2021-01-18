بمشاركة 1000.. وليامز: 76 % من المشاركين في الحوار الرقمي أيدوا إجراء الانتخابات

شاركت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في دردشة من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي في حوار رقمي مع 1000 ليبية وليبي، معظمهم من جميع مناطق ليبيا، فيما شارك الآخرون من خارج البلاد، وجاء ذلك في أعقاب اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي استمر 4 أيام في جنيف .

وقالت البعثة الأممية، في بيان لها، إن وليامز رحبت بارتفاع نسبة المشاركة والتفاعل من جانب المشاركات والمشاركين حيث أجابوا على أسئلة حول الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.

وأوضحت البعثة، أن أكثر من 70 % من المشاركين اتفقواعلى أن نتائج اجتماع اللجنة الاستشارية كانت إيجابية، وأعربوا عن أملهم في أن تفضي هذه النتائج إلى حل دائم، وفي الوقت ذاته أعربوا عن تخوفهم من العرقلة من جانب من وصفوه بطرف الوضع الراهن.

وبينت البعثة، أن 76 % من المشاركين أيدوا إجراء الانتخابات في الـ 24 من ديسمبر 2021، داعين إلى إنهاء الفترة الانتقالية التي استمرت لسنوات، ووفقاً لـ 69 % ممن شاركوا في هذا الحوار الرقمي، من الضروري تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة في الفترة التي تسبق الانتخابات.

وأعرب جميع المشاركين عن دعمهم لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في الـ 23 من أكتوبر 2020 ودعا غالبيتهم إلى إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، كما طالبوا بدور أقوى للأمم المتحدة لإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد وبمواصلة الحوار الذي تيسره الأمم المتحدة، فيما عبّر الكثيرون عن خشيتهم من اندلاع الحرب مجدداً ما لم يتم ذلك .

وكان ارتفاع أسعار السلع الأساسية الشغل الشاغل للمشاركين، حيث ذكر ما نسبته 46 % منهم أن الوضع الاقتصادي أخذ في التدهور مقارنة بالعام المنصرم، فيما أشادوا بتوحيد سعر الصرف غير إنهم طالبوا ببذل المزيد من الجهود لتحسين الوضع الاقتصادي.

وأعربت وليامز، عن تقديرها العميق للردود الصريحة والتوصيات التي تلقتها خلال هذا الحوار الرقمي، وتعهدت بأخذها بعين الاعتبار والاستنارة بها في جميع مسارات الحوار التي تيسرها الأمم المتحدة.

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