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مليتاري رادار: طائرة تابعة للبحرية الأمريكية نفذت مهمة استخباراتية غرب ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رصد موقع “مليتاري رادار” الإيطالي، قيام طائرة من نوع ”  لوكهيد  EP-3E Aries II” تابعة للبحرية الأمريكية بمهمة استخباراتية ومراقبة واستطلاع قبالة ليبيا .

وأوضح الموقع المتخصص في رصد حركة الطيران العسكري، أن الإشارة كانت حوالي الساعة 13:30 بتوقيت وسط أوروبا عندما كانت الطائرة تحلق قبالة غرب ليبيا .

وأشارالموقع إلى أن لوكهيد EP-3 هي نسخة استطلاع الإشارات من P-3 Orion ، التي تديرها البحرية الأمريكية، وتُعرف الطائرة بالاختصار ARIES أو النظام الإلكتروني المتكامل للاستطلاع المحمول جواً .

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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