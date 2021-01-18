السودان وتشاد يؤكدان ضرورة التصدي لعمليات التهريب عبر الحدود الليبية

بحث رئيس دولة تشاد إدريس ديبي، الأحد، مع رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان حميدتي، تطورات الأوضاع في القارة السمراء خاصة فيما يتعلق بالوضع في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها، إن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، أطلع الرئيس التشادي على سير تنفيذ اتفاق السلام المبرم مع حركات الكفاح المسلح، مضيفة أن اللقاء بحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وتابعت الوزارة، أن الطرفين أكدا دعمهما للحوار السياسي في ليبيا من أجل عودة الأمن والاستقرار، واحترام قرارات الأمم المتحدة وتنفيذ وقف إطلاق النار، مشددان على ضرورة التصدي لعمليات التهريب عبر الحدود الليبية.

يشار إلى أن الوضع الأمني المتدهور في الجنوب، الذي يصعب التحكم فيه، جعل قادة الفصائل السودانية والتشادية المعارضة يتنقلون إلى المنطقة بسهولة ولديهم معسكرات ومخيمات خاصة بهم خارج سطوة الدولة، فيما سهلت الحدود الطويلة غير المراقبة في كثير من المواقع تسلل المهاجرين والعناصر المسلحة وتهريب الوقود والمرتزقة من تشاد والسودان.

وفي يونيو 2018 وقعت كل من ليبيا والنيجر والسودان وتشاد اتفاقًا حول تعزيز التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة، لكن التطورات الحاصلة في كل دولة عرقلت تنفيذه.

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