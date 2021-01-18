بن تاهية: نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية لم تصل لـ 30 %

اعتبر رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية، أن نسبة المشاركة والإقبال في الانتخابات البلدية تعدّ ضعيفة، مؤكدا أنهم بحاجة إلى المزيد من حملات التوعية الانتخابية للمواطنين .

وأوضح بن تاهية، في تصريح صحفي، أن العملية الانتخابية سارت في سلاسة وعلى الوجه الأمثل، والسبت المقبل سيشهد انتخابات بلدية القره بوللي، ثم بلدية طرابلس المركز في الأسبوع الذي يليه .

وأضاف بن تاهية، أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس صبراتة البلدي بلغت 28%، مضيفا أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس تاجوراء البلدي بلغت ‎%‎25 .

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