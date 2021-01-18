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بن تاهية: نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية لم تصل لـ 30 %

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

اعتبر رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية، أن نسبة المشاركة والإقبال في الانتخابات البلدية تعدّ ضعيفة، مؤكدا أنهم بحاجة إلى المزيد من حملات التوعية الانتخابية للمواطنين .

وأوضح بن تاهية، في تصريح صحفي، أن العملية الانتخابية سارت في سلاسة وعلى الوجه الأمثل، والسبت المقبل سيشهد انتخابات بلدية القره بوللي، ثم بلدية طرابلس المركز في الأسبوع الذي يليه .

وأضاف بن تاهية، أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس صبراتة البلدي بلغت 28%، مضيفا أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس تاجوراء البلدي بلغت ‎%‎25 .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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