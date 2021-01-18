4 إصابات جديدة بـ«كورونا» في البيضاء

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة الشؤون الصحية البيضاء، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى خمس حالات اشتباه.

واستقبل المركز أمس الأحد 92 مترددًا موزعين بواقع 63 من داخل مدينة البيضاء بين مسافرين وزائرين للكشف الطبي، و29 من خارج المدينة، حسب نشرة المركز اليومية المنشورة على صفحته بموقع «فيسبوك».

وحسب النشرة، فقد تم إرسال عدد، لم تحدده، من المسحات الأنفية للكشف عن فيروس «كورونا» إلى مختبرات ومعامل التحاليل، وفي انتظار نتائجها.

واكتشفت 1071 إصابة جديدة بالفيروس في ليبيا، حسب آخر إحصائية صادرة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن يوم السبت الماضي.

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