بالصور: غلق مصنع أغذية في زليتن

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية غلق مصنع منتجات غذائية في زليتن، بعد مصادرة سلع غير صالحة للاستهلاك فيه.

جاء ذلك بعد جولة لمفتشي المركز بالبلدية، رفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وسجل المفتشون خلال الجولة عدة ملاحظات في المصنع وهي «النظافة العامة سيئة، والعاملون لا يرتدون الزي المخصص للعمل، والتهوية داخل المصنع غير جيدة، والإضاءة غير جيدة، وحفظ الزيتون في براميل من البلاستيك وتعرضها للشمس خارج المصنع، وانبعاث روائح كريهة، وسوء التخزين الذي أدى إلى تلف سلع غدائية، إضافة إلى سلع أخرى منتهية الصلاحية».

كما رصدوا أيضا: «وجود علامات الفساد الظاهري على الزيتون وانبعات روائح كريهة منه، والهريسة غير صالحة للاستهلاك لوجود تعفن وروائح كريهة، وتعبئة الزيتون في أواني بلاستيك بالمخالفة لطرق التصنيع الجيد، وإتلاف القمامة والفضلات بطريقة غير صحية، والمصنع غير مطابق للاشتراطات الصحية».

وقد اتخذت الإجراءات القانونية والضبطية اللازمة حيال المخالفين، وسيبقى المصنع مغلقا لحين تصحيح الملاحظات السابقة، حسب البيان.

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