جولة تفتيشية تكشف عن “جريمة ومأساة” في حق المواطن الليبي

وصف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بليبيا، جولته على مصنع الضيافة للصناعات الغذائية بمدينة زليتن، بأنها مأساة وجريمة في حق المواطن الليبي، نظرا لغياب المواصفات والإجراءات المتبعة بالمصنع.

وقام مفتشوا مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب زليتن اليوم بجولة تفتيشية على مصنع الضيافة للصناعات الغذائية رفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي زليتن ومن خلال الجولة تبين الأتي، النظافة العامة سيئة جدا، عدم إرتداء الزي المخصص للعمل، التهوية داخل المصنع غير جيدة، الإضاءة غير جيدة داخل المصنع، حفظ الزيتون في براميل من البلاستيك وتعرضها للشمس خارج المصنع، انبعاث روائح كريهة داخل المصنع، وجود سلع غدائية غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب سوء التخزين، وجود سلع غذائية منتهية الصلاحية (حمص معلب)، وجود علامات الفساد الظاهري على الزيتون وانبعات روائح كريهة منه، الهريسة غير صالحة للاستهلاك لوجود تعفن وروائح كريهة، تعبئة الزيتون في أواني بلاستيك ( سطل ) وهذا مخالف لطرق التصنيع الجيد، إتلاف القمامة والفضلات بطريقة غير صحية، المصنع غير مطابق للاشتراطات الصحية.

وعن إجراءات قفل المصنع، أوضح مركز الرقابة، تم قفل المصنع ومصادرة المنتجات الموجوده علي الا يتم فتحه الا بعد إستيفاء كافة الشروط الصحية الخاصة بالتصنيع الجيد.

وتم مصادرة السلع الغير صالحة للإستهلاك والمنتهية صلاحيتها من قبل أعضاء الحرس، إضافة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية والضبطية اللازمة حيال المخالفين.

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