وكيل وزارة “صحة الوفاق” يتسلم مهامه ويتفقّد المشروعات

تسلّم وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق للشؤون الإدارية والمالية وشؤون الديوان، لطفي الجالي، صباح أمس الأحد، مهامه داخل ديوان وزارة الصحة.

وقد عقد “الجالي” اجتماعًا مع مديري الإدارات والمكاتب بديوان وزارة الصحة؛ لمراجعة الإجراءات المتخذة لمتطلبات القطاع، وبحث المشكلات التي تواجه عمل الوزارة وإيجاد آلية مناسبة للعمل.

وقام بجولة ميدانية شملت بعض المشروعات الاستراتيجية الخاصة بالقطاع، حيث زار مستشفى الأطفال طرابلس، وعقد اجتماعًا موسعًا مع مدير إدارة المشروعات بالوزارة ومدير عام المستشفى ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، بحضور مفوض عام الشركة المنفذة للمشروع، وبعض مهندسي إدارة المشروعات.

وتطرقت المحادثات إلى كيفية مواجهة الصعوبات التي تمنع استمرار المشروع وفق المسار المحدّد له، حيث اتفق الجميع على ضرورة تسريع وتيرة العمل، نظرًا لأنه المستشفى الوحيد للأطفال في طرابلس والمنطقة الغربية، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات العاجلة.

وحرص “الجالي” على زيارة المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال التوحد، يصاحبه مدير إدارة المشروعات بالوزارة ومدير عام المركز ومدير الشؤون الطبية بالمركز وعدد من العاملين.

واستمع إلى شرح وافٍ حول كل المرافق والوظائف، وأثنى على كل الجهود المبذولة في تنفيذ هذا الصرح الكبير، الذي يعتبر الأكبر في المنطقة وشمال أفريقيا.

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