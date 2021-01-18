“غنيوة” رئيسًا لجهاز الأمن القومي

ضجّت منطقة “أبوسليم” في طرابلس، مساء أمس الأحد، باحتفالات صاخبة، قال شهود عيان إنها جاءت بمناسبة صدور قرار تعيين آمر الأمن المركزي بـ”أبوسليم”، عبد الغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة”، رئيسًا لـ”جهاز الأمن القومي”.

وبحسب ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل؛ فإن هذا الجهاز قد شُكِّل حديثًا، ويتبع المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق”، في حين لم يصدر عن الأخير، أي قرار رسمي، أو توضيح حول ذلك.

وكانت “218” قد علمت منذ أيام، من مصادر مطلعة؛ أن المجلس الرئاسي يعتزم إصدار قرار بتعيين مساعد “غنيوة”، لطفي الحراري، رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي، وهو ما تم تداوله على نطاق واسع، أمس، بالتزامن مع التعيين الجديد الذي حصل عليه “غنيوة”.

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