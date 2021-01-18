مصر.. “جنايات أمن الدولة” تُحاكم 11 متهمًا بالتخابر مع “داعش” ليبيا

تبدأ محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر، المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وقائع محاكمة 11 شخصًا على ذمة قضية التخابر مع تنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجّهت الاتهامات للأشخاص الـ 11 وأحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية التخابر لصالح “داعش” ومن يعملون لحسابه في ليبيا؛ بغرض تنفيذ جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين في ليبيا.

وتضمنت لائحة الاتهامات “اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على فدية لإطلاق سراحهم، فضلاً عن إمداد التنظيم الإرهابي بالتمويل والمعلومات والمساهمة في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

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