سفير إيطاليا يعرض تدريب بلاده موظفي هيئة البحث عن المفقودين

عرض السفير الإيطالي لدى ليبيا غوزيبي غريمالدي تقديم بلاده برنامج تدريب فني لموظفي الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين، يعقد في الأول من فبراير المقبل، عبر برامج التواصل عن بعد.

كما قدم غريمالدي مقترحا بإبرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، خلال لقائه أمس الأحد، وكيل وزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمود خليفه التليسي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية في إطار اجتماعات اللجنة الفنية الاقتصادية المشتركة الليبية الإيطالية، التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي، وحرص البلدين على الشروع في تنفيذ ما اتفق عليه وفق جدول زمني محدد، خاصة تنفيذ القطاع الرابع لمشروع الطريق «أمساعد – رأس إجدير»، وأيضا تسوية مستحقات الشركات الإيطالية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا