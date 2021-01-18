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آمنة امطير: فبراير جعلت من أنصار النظام السابق بشراً

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت آمنة امطير، عضو مجلس الدولة عن حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، إن “ثورة فبراير” جعلت من أنصار النظام السابق بشراً، وفق قولها.

آمنة امطير كتبت على حسابها بموقع فيسبوك اليوم الإثنين: “المهم كل من يدافع عن النظام السابق أقول له نحن نعرف أن في قرارة نفسك تقر بالثورة التي جعلت منك إنسانا يستطيع أن يناقش في أمور السياسة ويتكلم عن الظلم بصوت مسموع ونسى مقولة للحيطان أذان وكذلك جعلت منك رقما تستطيع استخدامه في الإنتخابات وجعلت أفق طموحاتك يكبر بأن تدخل الإنتخابات وتنتخب وتنتخب.. شكرا لثورة التكبير” وفق قولها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • والشكر موصول للمرتزقة السوريين والاتراك والكلب القردوغان عميل امريكا واسرائيل…ايتها العميلة الخائنة …للقذافي أخطاء نعم…وأخطاء كبيرة صحيح….ولكن لم يبيع الوطن ايها الثوار الاشاوس ياحرامية الاعتمادات الوهمية والسيولة …ياقتلة ويالصوص …لم يبيع الوطن للحثالات الاتراك الذين احتلوا الوطن بفعل حزبكم الشيطاني الخوان المفلسين …لعنة الله عليك وعلي من والاك…وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بهذه النكبة السودا النودا……..

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  • اي والله يا حاجة آمنة ، بدينا ننتخبوا ولله الحمد ونتكلموا في السياسة وننتقدوا في الظلم الحمد لله احني هكي توا مرتاحيييييييين والفضل لثورة فبراير على هالراحة العظيمة هادي
    التوقيع:
    (مواطن واقف في طابور)

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