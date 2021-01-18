آمنة امطير: فبراير جعلت من أنصار النظام السابق بشراً

قالت آمنة امطير، عضو مجلس الدولة عن حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، إن “ثورة فبراير” جعلت من أنصار النظام السابق بشراً، وفق قولها.

آمنة امطير كتبت على حسابها بموقع فيسبوك اليوم الإثنين: “المهم كل من يدافع عن النظام السابق أقول له نحن نعرف أن في قرارة نفسك تقر بالثورة التي جعلت منك إنسانا يستطيع أن يناقش في أمور السياسة ويتكلم عن الظلم بصوت مسموع ونسى مقولة للحيطان أذان وكذلك جعلت منك رقما تستطيع استخدامه في الإنتخابات وجعلت أفق طموحاتك يكبر بأن تدخل الإنتخابات وتنتخب وتنتخب.. شكرا لثورة التكبير” وفق قولها.