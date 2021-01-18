مصدر باللجنة الاستشارية يكشف عن مقترح آلية تشكيل السلطة التنفيذية

أخبار ليبيا 24 – خاص

توقعت عضو باللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي التصويت على آلية تشكيل السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الموحدة يوم الثلاثاء المقبل.

عضو اللجنة قالت – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن اللجنة وصلت إلى توافق على مقترح آلية تشكيل السلطة التنفيذية وسيتم التصويت عليها غداً الإثنين، داخل الملتقى عبر الهاتف موافق أو غير موافق ولا مجال للامتناع.

وأوضحت أن المقترح ينص على أن يتوافق كل إقليم على مترشح واحد للمجلس الرئاسي بنسبة 70% بين أعضائه، وإذا تعذر اتفاق الأقاليم حول مرشحيها يجري الانتخاب على أساس القوائم الانتخابية بين كل أعضاء الملتقى.

وأضافت عضو اللجنة الاستشارية، أن القائمة الانتخابية ستضم 4 مرشحين لكل منصب “رئيس المجلس الرئاسي، وعضوية المجلس، ورئيس الحكومة” ويشترط حصولها على 17 تزكية، و8 من الغرب، و 6 من الشرق، و3 من الجنوب، ويشترط فوز القائمة بـنسبة 60% من أصوات أعضاء الملتقى في الجولة الأولى أو الأغلبية البسيطة في الجولة الثانية أي 50+1.