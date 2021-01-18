بوخشيم: اختيار شخصيات المناصب الجديدة لن تكون هي ختام المشكلة الليبية

قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي صالح بوخشيم، اليوم الإثنين، إن الوقت ما زال مبكرا للتأكد من أن ما أعلن عنه بشأن التوصل إلى اتفاق حول آلية اختيار مناصب المرحلة الانتقالية هو الحل السياسي الأخير في ليبيا، خاصة في ظل الوضع التوتر بين قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة وما يشهده من احتقان سياسي وعسكري.

وأوضح بوخشيم في تصريحات صحفية أن آلية اختيار الشخصيات المحددة للمناصب الجديدة، لن تكون هي ختام المشكلة الليبية، لأن أصل المشكلة لا يزال قائما، ويتمثل في وجود أعداد هائلة من المرتزقة في العاصمة طرابلس، وقواعد تركية في كبريات مدن الغرب الليبي، وهذه كلها عوامل ستؤثر في مخرجات الأجسام الجديدة في المرحلة الانتقالية، وستكون هذه الأجسام أسيرة لشروط تفرضها هذه الميليشيات والمرتزقة.

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