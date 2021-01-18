عمداء 7 بلديات يطالبون السراج بمبلغ المليار دينار المخصص لتنمية الجنوب

طالب عمداء بلديات المنطقة الجنوبية رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، بمبلغ المليار دينار المخصص لتنمية وإعمار الجنوب والذي لم يتم صرف أي جزء منه حتى الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع عمداء بلديات “أوباري، الغريفة، بنت بية، البوانيس، ابراك الشاطي و وادي عتبة المكلف، وغات المكلف) و عدد من رؤساء مجالس التخطيط الوطني بالمناطق، وبحضور رئيس مجلس الأعيان و الحكماء ببلدية الغريفة أمس ببلدية الغريفة بقاعة منتجع قمر الصحراء برئاسة عميد بلدية الغريفة السيد عبد الستار السنوسي المكلف من مجلس التخطيط الوطني.

وأكد عمداء البلديات أن الاجتماع عقد بشأن مناقشة واعتماد التصور الذي وضعة مجلس التخطيط الوطني حول المختنقات والاحتياجات ذات الاولوية بالجنوب الليبي التي يمكن تنفيذها خلال عام 2021 .

و أكد المجتمعون على أهمية المشاريع الاستراتيجية التنموية في بناء و استقرار الجنوب هذا وخلص الإجتماع إلى إصدار بيان ختامي باسم مجالس بلديات الجنوب جاء فيه تحديد بعض المطالب و الاحتياجات ذات الأولوية المستعجلة منها تحديد القيم المخصصة لدعم المشاريع الجنوب التنموية في حساب خاص وكذلك تنظيم العمل بين مجالس البلديات ومجلس التخطيط بالمنطقة لوضع دراسات وخطط تنموية بالتنسيق مع مجالس الخبراء.

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