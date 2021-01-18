النائب العام المصري يمهّد لمحاكمة إرهابيين التحقوا بتنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا

ليبيا – قرر النائب العام في مصر المستشار حمادة الصاوي إحالة 3 متهمين التحقوا بتنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ للمحاكمة.

بيان صادر عن النائب العام تابعته صحيفة المرصد أكد أن المتهمين الثلاثة بينهم متهم في السجن وآخران هاربان تولوا جميعًا قيادة جماعة “المرابطون” الإرهابية، التي أسسها الإرهابي المنفَّذ بحقه حكم الإعدام هشام عشماوي، فضلًا عن تمويلها، والتحاقهم بتنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا.

وأوضح البيان أن نيابة أمن الدولة العليا استجوبت المتهم المسجون وأقر بانضمامه للجماعة المذكورة وتمويلها وتلقيه تدريبات عسكرية في كنفها والتحاقه بتنظيم القاعدة الإرهابي بليبيا، مؤكدًا أن المسجون تمكن من الخروج من سجنه في العام 2011 خلال أحداث يناير، وانضم إلى جماعة إرهابية في مصر.

وأضاف البيان أن هذا المتهم سافر بتكليف من قائد الجماعة إلى ليبيا لتأهيله وآخرين للعودة لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر، ليلتقي على الأراضي الليبية بعشماوي وآخرين ممن تم التحاقهم بجماعة المرابطين الإرهابية، لتنفيذ عمليات إرهابية على الأراضي المصرية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية