سقوط أمطار متفرقة شمالا ورياح نشطة على المناطق الساحلية

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال، وأن تكون جيدة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع رياح نشطة على بعض المناطق الساحلية.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة، اليوم الاثنين، عن المركز يشهد الطقس في مناطق رأس أجدير حتى سرت، وسهل الجفارة، وجبل نفوسة تكاثرا للسحب من حين لآخر هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على الساحل الممتد من الخمس حتى سرت.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى: ما بين (15-20) م ولا تتجاوز (13) م على المرتفعات الجبلية.

وفي الخليج، وسهل بنغازي حتى أمساعد، والواحات ومرادة قال المركز أن الطقس سيشهد سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق الساحلية من المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق خاصة (مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي) قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تتجاوز سرعتها على بعض المناطق الساحلية إلى (50) كيلومتر/ساعة، ودرجات الحرارة القصوى ما بين (16-19) م ولا تتجاوز (13) م على مرتفعات الجبل الأخضر.

بينما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة يكون الطقس مشمسا إلى ظهور بعض السحب العالية، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ما بين (15-20) م.

وفي الكفرة، والسرير وتازربو يكون الطقس مشمسا إلى ظهور بعض السحب العالية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: ما بين (18-20) م.