توصية بوضع آلية لحصر «الشهداء والمفقودين» في سرت منذ العام 2011

أوصى اجتماع موسع عقد في سرت، اليوم الإثنين، «بوضع حصر المفقودين والشهداء الذين قضوا نحبهم في البلدية منذ العام 2011، والنظر فى احتياجات أسرهم».

وضم الاجتماع رئيس المجلس التسييري للبلدية سالم عامر، وبحضور ورئيس لجنة «حصر الشهداء والمفقودين» التابعة للقيادة العامة، عميد بشير الناجح، وعدد من أعضاء اللجنة، ومدير «رابطة أسر الشهداء والمفقودين والجرحى» بسرت وعدد من «أسر الشهداء»، وأساتذة جامعيين، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما خلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة فرعية برئاسة الكاتب العام لجامعة سرت الدكتور عبد الله امهلهل وعضوية عمداء كليات التربية والآداب وعدد من أساتدة الجامعة، ومدير «رابطة أسر الشهداء بسرت».

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