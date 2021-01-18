بلدية صرمان توقف الدراسة حتى إشعار آخر لتفشي وباء كورونا

ليبيا – طالبت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في بلدية صرمان مراقب التعليم في البلدية بضرورة إيقاف الدراسة لجميع مراحل التعليم الأساسي والمتوسط.

مطالبة اللجنة جاءت في مراسلة بعثتها للمراقب في الـ15 من يناير الجاري على خلفية تفاقم الوضع الوبائي داخل بلدية صرمان، وعدم استقرار الوضع الوبائي فيها وزيادة عدد الإصابات والوفيات بوباء كورونا، وهو ما يحتّم عدم فتح المدارس وإعادة الطلبة إليها حتى إشعار آخر.

وأوضحت المراسلة أن هذا القرار جاء بناء على تقرير ورد للجنة من فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بشأن تطور الوضع الوبائي في صرمان، مستثنية في ذات الوقت امتحانات الشهادة الثانوية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية