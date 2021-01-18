“استئناف طرابلس” تحسم صراع رئاسة هيئة الرقابة الإدارية

قضت محكمة استئناف طرابلس ببطلان قرار تعيين سليمان الشنطي، رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية، الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.

وأشارت المحكمة إلى أنها استندت في حُكمِها إلى كون قرار تعيين “الشنطي” صادرًا عن جهة غير مختصة بتعيين هذا المنصب، ممّا يعني بطلان كل قرار صدر أو سيصدر عنه.

وطالبت محكمة استئناف طرابلس سليمان الشنطي، بتسليم موقعه الرسمي إلى الوكيل، عبد الله قادر بوه؛ المعيّن من قبل مجلس النواب، داعيةً وزارة العدل وكافة الجهات الأخرى المعنية؛ لتذليل الصعوبات التي تمنعه من أداء عمله.

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