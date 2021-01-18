تعليق العمل في مركز الرصد البيضاء «اعتراضا على عدم صرف المكافآت»

أعلن العاملون في مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة بإدارة الشؤون الصحية البيضاء تعليق العمل خلال الفترة المقبلة «اعتراضا على عدم صرف المكافآت».

وأشاروا إلى «حصول زملائهم في البلديات المجاورة على تلك المكافآت»، مضيفين أن اللجنة التنفيذية للجبل الأخضر أرجعت تأخر صرفها لهم إلى «أمور إدارية»، حسب بيان على صفحة المركز في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وقدموا اعتذارا إلى أهالي البيضاء، قائلين: «نعتذر إذا كان هناك أي تقصير منا في تقديم كل مانستطيع أمام هذا الوباء، و بجهودنا الذاتية في ظل انعدام قد وصل حتي بالتقصير من الجهات الرسمية بالقوت اليومي حتي خلال الدوام الرسمي».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا