الذيب يسرد أحد المواقف في قضية «أطفال الإيدز»

سرد رئيس الأكاديمية الإفريقية للدراسات ووزير الصحة سابقا عادل الذيب، أحد المواقف التي مر بها أثناء متابعته لملف أطفال الإيدز في ليبيا.

وقال الذيب، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”من عام 2005 إلى 2010 توالت علينا زيارات مسؤولي أغلب دول الاتحاد الأوروبي لمدينة بنغازي لحلحلة قضية أطفال الايدز، وكنت مسؤول عن استقبالهم بحكم وظيفتي وفي أحد الزيارات تقدم إلينا الزائر بدعم مالي في ورقة وأثناء الزيارة خرجت واتصلت بالدكتور البغدادي وبلغته بالدعم وبعد دقائق بلغني الدكتور بأن اكتب هذه الكلمات على الورقة وكان لي الشرف أن اكتبها ولازلت احتفظ بالقلم الذي كتبت به هذه العبارة (لا نريد دعم من أحد بقدر نريد إيقاف المؤامرات على بلادنا).. درس في الشموخ والكبرياء”.

” style=”height: 572px;”>