بعد تسلمه من ليبيا.. مصر تحاكم الإرهابي الخطير أبوخالد منير بقضية المرابطون

يمثل أمام القضاء المصري حاليا عددا من أخطر الإرهابيين الذين يحاكمون على ذمة قضايا إرهاب ارتكبت خلال السنوات الماضية، ويعد من أبرزهم الصيد الثمين الذي تسلمته مصر من ليبيا في أعقاب القبض على الإرهابي المنفذ فيه حكم الإعدام هشام العشماوي

والإرهابي المقبوض عليه مصري ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا ويدعى محمد محمد السيد، وعرف باسمي “محمد السنبختي وأبوخالد منير”.

ويعد من أخطر الإرهابيين وهو كان على علاقة وطيدة بالإرهابي الذي أعدم هشام عشماوي، و شارك في بعض عمليات تفجير الكنائس في مصر، ولديه شقيقان مسجونان في مصر بتهمة الإرهاب، ورصده الجيش الليبي في سبتمبر 2019 بمنطقة غوط الشعال في العاصمة طرابلس، وتم القبض عليه من قبل الاستخبارات وترحيله إلى مصر

وكان قد أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمس الأحد بإحالة الإرهابي المذكور واثنين آخرين هاربين إلى محكمة جنايات أمن دولة طوارئ بقضية المرابطون الإرهابية بعد تولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات

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