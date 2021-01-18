«مكافحة الأمراض»: 781 إصابة جديدة بـ«كورونا» و33 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 1072 مصابا، في حين توفى 33 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

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