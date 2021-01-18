طقس ليبيا لـ 3 أيام: امطار متفرقة اليوم على هذه المناطق وهذه توقعات درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا لمدة ثلاثة ايام ان الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال ومن المتوقع ان تكون جيدة على الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي مع رياح نشطة على بعض المناطق الساحلية.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 2021/01/18 المركز الوطني للأرصاد الجوية:

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

الطقس يشهد تكاثر السحب من حين لاخر هذا اليوم مع احتمال سقوط امطار خفيفة خاصة على الساحل الممتد من الخمس وحتى سرت والرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى ما بين 15-20مْ ولا تتجاوز 13مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

الطقس يشهد سقوط امطار متفرقة على اغلب المناطق الساحلية من المتوقع ان تكون جيدة على بعض المناطق خاصة مرتفعات الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي قد تسبب في جريان بعض الاودية وتجمع المياه في الاماكن المنخفضة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تتجاوز سرعتها على بعض المناطق الساحلية إلى 50كم/ ساعة، ودرجات الحرارة القصوى مابين 16-19مْ ولا تتجاوز 13 مْ على مرتفعات الجبل الاخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

الطقس يكون مشمس إلى ظهور بعض السحب العالية والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مابين 15-20مْ.

الكفرة – السرير – تازربو

الطقس يكون مشمس إلى ظهور بعض السحب العالية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ما بين 18-20مْ.

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