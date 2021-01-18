انطلاق حملة للمسح الصحي لمرض الدرن بمراكز إيواء المهاجرين بطرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن انطلاق حملة المسح الصحي لمرض الدرن في مراكز إيواء المهاجرين بمدينة طرابلس ، مشيرا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود المركز لمكافحة الدرن.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه كانت قد انطلقت الحملة من مركز إيواء المهاجرين بطريق السكة، لافتا إلى أن هذا المسح يأتي ضمن أنشطة البرنامج الوطني لمكافحة الدرن بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ، وبالتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية بمشاركة ودعم من المنظمة الدولية للهجرة.

وأشار المركز إلى أن فريق المسح قام بإجراء الفحص باستخدام الأشعة السينية على الصدر لكل المهاجرين، و تم أخذ عينات من حالات الإشتباه لفحصها بمعامل المركز.

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