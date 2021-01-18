ليبيا تسجل 33 حالة وفاة و781 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، تسجيل 33 حالة وفاة و781 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأضاف المركز في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى”فيسبوك”، أن إجمالي وفيات كورونا في ليبيا بلغ 1698 والإصابات 109869 حالة.

وبحسب البيان استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (3648) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1222) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (950) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (452) عينة

4.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (173) عينة

5.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (135) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (196) عينة

7.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (60) عينة

8.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (122) عينة

9.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (143) عينة

10.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (58) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة

12.مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (94) عينة

13.مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (9) عينات

14.مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (23) عينة

15.مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (9) عينات

وأكد المركز أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– عدد ( 2867 ) عينة سالبة

– عدد (781) عينة موجبة ( 581 جديدة + 200 مخالطة )

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 196 حالة جديدة

عدد 41 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 72 حالة جديدة

3.صرمان

عدد 3 حالة جديدة

4.الأصابعة

عدد 2 حالة جديدة

5.القره بوللي

عدد 9 حالة جديدة

6.الماية

عدد 32 حالة جديدة

7.السائح

عدد 11 حالة جديدة

8.زلطن

عدد 2 حالة جديدة

9.الخمس

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

10.زليتن

عدد 14 حالة جديدة

عدد 17 حالة مخالطة

11.السواني بن ادم

عدد 9 حالة جديدة

12.جنزور

عدد 24 حالة جديدة

13.كاباو

عدد 7 حالة جديدة

14.الجفارة

عدد 3 حالة جديدة

15.المنشية الجميل

عدد 2 حالة جديدة

16.الجفرة

عدد 1 حالة جديدة

17.الزاوية المركز

عدد 40 حالة جديدة

عدد 20 حالة مخالطة

18.سوق الخميس امسيحل

عدد 2 حالة جديدة

19.العواته

عدد 3 حالة مخالطة

20.اجدابيا

عدد 2 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

21.بني وليد

عدد 15 حالة جديدة

22.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

23.زواره

عدد 2 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

24.سبها

عدد 18 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

25.الشاطئ

عدد 39 حالة جديدة

26.الغريفة

عدد 12 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

27.بنت بية

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

28.أم الأرانب

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

29.وادي عتبة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

30.البوانيس

عدد 3 حالة جديدة

31.أوباري

عدد 5 حالة مخالطة

32.الشويرف

عدد 1 حالة جديدة

33.الزاوية الجنوب

عدد 8 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

34.الزاوية الغرب

عدد 14 حالة جديدة

35.العجيلات

عدد 9 حالة جديدة

36.الزهراء

عدد 51 حالة جديدة

37.صبراته

عدد 3 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

38.قصر بن غشير

عدد 2 حالة جديدة

39.ككلة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

40.نالوت

عدد 3 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

41.غريان

عدد 20 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

42.الزنتان

عدد 10 حالة مخالطة

43.الرجبان

عدد 4 حالة جديدة

44.الحرابة

عدد 1 حالة جديدة

45.جادو

عدد 9 حالة جديدة

تفاصيل ال ( 1072 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 930 حالة في طرابلس

2.عدد 3 حالات في اجدابيا

3.عدد 11 حالة في الزنتان

4.عدد 2 حالة في مسلاته

5.عدد 36 حالة في مصراته

6.عدد 10 حالات في زواره

7.عدد 12 حالة في صبراته

8.عدد 2 حالة في الخمس

9.عدد 36 حالة في سبها

10.عدد 30 حالة في الزاوية المركز

تفاصيل ال ( 33 ) حالة الوفاة

1.عدد 19 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في ترهونة

3.عدد 1 حالة في غريان

4.عدد 1 حالة في الرجبان

5.عدد 1 حالة في جنزور

6.عدد 1 حالة في مصراته

7.عدد 1 حالة في صرمان

8.عدد 3 حالات في اجدابيا

9.عدد 3 حالات في زواره

10.عدد 2 حالة في زليتن

وأشار البيان إلى أن الإحصاءات العامة كالتالي:

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 109869

2.الحالات النشطة : 20974

3.المتعافين : 87197

4.الوفيات : 1698

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