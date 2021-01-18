اليوم .. مصر تنظر في محاكمة 11 متهما في قضية التخابر مع “داعش” بليبيا

أفادت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، بأن محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية برئاسة المستشار محمد شيرين ستنظر اليوم في محاكمة 11 متهما في قضية التخابر مع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.

وأوضحت المصادر أن نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية ومن يعملون لمصلحتها في ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

وأشارت المصادر إلى أن الجرائم المنسوبة إليهم شملت اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، إضافة إلى ارتكابهم جرائم إمداد الجماعة الإرهابية بالأموال والمعلومات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

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