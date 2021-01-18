صنع الله يطلع على التقرير السنوي لحركة النفط والغاز

اطلع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على التقرير السنوي الإحصائي لحركة النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماوية والغاز الطبيعي، من خلال المتابعة اليومية لمكاتب القياس المتواجدة بالموانئ والحقول النفطية والمنصات البحرية.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الأحد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس علي الساعدي، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وتناول الاجتماع النشاط العام للإدارة، والخطط الاستراتيجية للعام 2021، حيث قدّم الساعدي شرحا عن أعمال منسقية الإحصائيات، والتقارير ووحدة المراجعة لإنجاز التقارير وفق مخطط زمني وآلية منظمة.

الاجتماع تناول تطوير منظومات القياس

وتطرق الاجتماع إلى التقرير السنوي لإدارة التفتيش، الذي يشمل المتابعة الدورية لمشاريع تطوير وتحديث منظومات القياس، التي تنفذها الشركات المشغلة بالموانئ والحقول وفق خطة الاعتماد المرحلي لهذه المشاريع.

وناقش صنع الله مع الساعدي تقارير التقييم الميداني لمنظومات القياس القائمة المنجزة خلال العام، بالإضافة الي ذلك تم عرض الخطة المستهدفة للعام الجاري، وتشمل مشاركة المؤسسة في عضوية معهد البترول الأميركي بصفة دائمة، بما يشمل كل القطاعات الفنية لعمليات النفط والغاز.

وتستهدف إدارة التفتيش والقياس الحصول على شهادة «17020 ISO» من جهة اعتماد دولية، ما سيساهم في رفع أداء الإدارة من خلال تطبيق المعايير القياسية وبمرجعية دولية، وفقا لما تقضيه متطلبات دليل القياس الليبي المعتمد من مؤسسة النفط.

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