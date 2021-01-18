الجراري وفي تصريح لموقع قناة “سكاي نيوز عربية” أمس الأحد قال إن حكومة بلاده ستعرض على نظيرتها المصرية ضخ استثمارات كبيرة في هذا المشروع، نظير تقليل مدة تنفيذه، مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة ستعقد اجتماعات خلال الأيام القادمة في مصر للتباحث والتنسيق حول المشروع والمنتدى الاقتصادي.

ولفت إلى أن مشروعات السكك الحديدية بين مصر وليبيا كانت ضمن الاتفاقيات العشر التي وقعها البلدان في العام 1991، والتي من بينها حرية تنقل الأفراد والبضائع.

وأوضح الجراري أن المشروع مهم وحيوي ويخدم حركة تنقل المسافرين ونقل البضائع بين البلدين، مشيرًا إلى أنه ذا جدوى اقتصادية، حيث يتميز بتقليل الوقت والجهد وتكاليف التنقل.

وأشار إلى أن الإعلان عن المشروع وجد صدى إيجابيًا في الأوساط الليبية، وخاصة أن ليبيا لا يوجد بها سكك حديدية، ما يجعل من المشروع بارقة أمل كبيرة لليبيين في التواصل مع دول الجوار.

الجراري بيّن أنه سيتم مناقشة هذا المشروع “الحيوي” خلال المنتدى الاقتصادي الليبي المصري المقرر عقده في فبراير المقبل، بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا.