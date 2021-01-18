وورلد أويل: البنية التحتية المهملة تجبر ليبيا على خفض إنتاج النفط

انخفض إنتاج النفط الليبي بنحو 200 ألف برميل يوميًا بعد إغلاق خط أنابيب نتيجة وجود تسرب مما يؤكد مدى صعوبة حفاظ ليبيا على إنتاجها بعد ما يقرب من عقد من الحرب الأهلية.

وانخفض إنتاج عضو أوبك إلى حوالي مليون برميل يوميا في أعقاب قرار شركة الواحة للنفط إغلاق خط الأنابيب الذي ينقل الخام إلى ميناء النفط الشرقي السدر أكبر ميناء في البلاد. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي التي تسيطر على شركة الواحة في إعلان في وقت متأخر من يوم السبت على فيسبوك إن الإصلاحات قد تستغرق أسبوعين رغم أنها تأمل في أن يتم الانتهاء منها في نصف ذلك الوقت.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن خط الأنابيب “لم يعد بإمكانه الاستمرار في العمل بسبب العدد الكبير من التسريبات والتآكل”، مضيفة “ما حدث مع الواحة اليوم يحدث بشكل يومي مع الشركات الأخرى التي تعاني من نقص في الميزانية. كما أنهم يتعرضون لخطر الاضطرار إلى خفض إنتاجهم وحتى إيقافه تمامًا “، وفقا لما أوردته موقع وورلد أويل المتخصص في أخبار قطاع النفط الغاز.

وزاد الإنتاج اليومي الليبي إلى 1.25 مليون برميل هذا الشهر من لا شيء تقريبا في سبتمبر بعد هدنة بين القوات العسكرية المتنافسة. تسبب ذلك في مشاكل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها الذين يقيدون الإمدادات لتعزيز أسعار النفط في أعقاب انهيارهم الناتج عن فيروس كورونا العام الماضي. وليبيا مستثناة من القيود بسبب الحرب.

وكانت البلاد في حالة حرب طوال معظم الفترة منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في عام 2011. وأوقفت الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفت القتال في يونيو.

ومع ذلك لا تزال قواتهم متأهبة بالقرب من مدينة سرت وسط البلاد، ويتواجد الآلاف من المرتزقة الأجانب في جميع أنحاء البلاد. يحاول الطرفان تشكيل حكومة وحدة لإدارة ليبيا حتى الانتخابات المقررة في ديسمبر.

وبينما تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفط في إفريقيا تكافح المؤسسة الوطنية للنفط لإصلاح حقول النفط وخزانات التخزين ومحطات الضخ وخطوط الأنابيب والموانئ. وقد تضرر بعضها في حين أن البعض الآخر يتآكل بسبب الإهمال. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تفتقر إلى الأموال اللازمة لإجراء الإصلاحات.