طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» تليها مصراتة والزاوية المركز

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد، 237 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ 72 حالة، ثم 60 حالة في الزاوية المركز، و51 حالة في الزهراء، و39 حالة في الشاطئ، و32 حالة في الماية، و31 حالة في زليتن، و24 حالة في كل من غريان وجنزور، و22 حالة في سبها، و15 حالة في بني وليد، و14 حالة في كل من الزاوية الغرب والغريفة، و11 حالة في السائح، و10 حالات في الزنتان، و9 حالات في كل من جادو وصبراتة والعجيلات والزاوية الجنوب وسواني بن آدم والقره بوللي، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين.

واكتشفت أيضا 7 حالات في كاباو، و6 حالات في نالوت، و5 حالات في كل من زوارة وأجدابيا وأوباري، و4 حالات في الرجبان، و3 حالات في كل من الخمس وصرمان والجفارة والعواتة وبنت بية وأم الأرانب والبوانيس، وحالتان في كل من الأصابعة وزلطن والمنشية الجميل وسوق الخميس امسيحل ووادي عتبة وقصر بن غشير وككلة، وحالة واحدة في كل من الجفرة والكفرة والشويرف والحرابة.

وتماثل للشفاء 1072 مصابا، بينهم 930 حالة في طرابلس، و3 حالات في أجدابيا، و11 حالة في الزنتان، وحالتان في كل من الخمس ومسلاتة، و36 حالة في مصراتة، و10 حالات في زوارة، و12 حالة في صبراتة، و36 حالة في سبها، و30 حالة في الزاوية المركز.

في حين توفى 33 آخرون، منهم 19 حالة في طرابلس، وحالة في كل من ترهونة وغريان والرجبان وجنزور ومصراتة وصرمان، و3 حالات في كل من أجدابيا وزوارة، وحالتان في زليتن.

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