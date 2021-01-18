مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يغلق مصنع منتجات غذائية بزليتن لمخالفته الاشتراطات الصحية

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، عن غلق مصنع منتجات غذائية في زليتن، بعد مصادرة سلع غير صالحة للاستهلاك فيه.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن عملية الغلق جاءت بعد تسجيل عدة مخالفات داخل المصنع تتعلق بالنظافة السيئة وعدم ارتداء العاملون للزي المخصص للعمل، كما أن التهوية داخل المصنع غير جيدة، بالإضافة إلى وجود سلع أخرى منتهية الصلاحية.

وأشار المركز إلى أن فريق التفتيش اكتشف و جود علامات الفساد الظاهري على الزيتون وانبعات روائح كريهة منه، والهريسة غير صالحة للاستهلاك لوجود تعفن وروائح كريهة، وتعبئة الزيتون في أواني بلاستيك بالمخالفة لطرق التصنيع الجيد، وإتلاف القمامة والفضلات بطريقة غير صحية، والمصنع غير مطابق للاشتراطات الصحية.

ولفت المركز إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والضبطية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدة أن المصنع سيظل مغلقا لحين تصحيح الملاحظات السابقة.

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