أبو عزة: المخابز ستعود للعمل والبيع بسعر التكلفة إلى حين تشكيل لجنة لتحديد الأسعار

ليبيا – أكد رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبو عزة عودة المخابز للعمل والبيع بسعر التكلفة إلى حين تشكيل لجنة وتحديد الأسعار فوق أسعار المواد الداخلة في تصنيع الرغيف.

أبو عزة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الأحد، أوضح أنهم اتفقوا مع الجهات المعنية على عودة عمل المخابز والبيع بسعر التكلفة، دون تقيد بعدد الأرغفة، إلى حين تشكيل لجنة وتحديد الأسعار فوق أسعار المواد الداخلة في تصنيع الرغيف.

وبيّن أن أصحاب المخابز في اتفاقهم مع أصحاب المطاحن والحرس البلدي ونقابة الخبازين والجهات ذات العلاقة اشترطوا تشكيل لجنة لتحديد الأسعار في غضون شهر، وتخفيف الخطاب الإعلامي الذي وُجّه لأصحاب المخابز.

رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز لفت إلى أن أسعار كل السلع زادت، مؤكدًا ارتفاع سعر الدقيق عليه خلال هذين اليومين، ومشيرًا إلى أن سعر الخميرة زاد عن السابق ب 50 دينارًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية