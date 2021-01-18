العاملون بمركز البيضاء يعلقون العمل اعتراضا على عدم صرف المكافأت

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة بإدارة الشؤون الصحية البيضاء، اليوم الإثنين، أن العاملين بالمركز قرروا تعليق العمل خلال الفترة المقبلة اعتراضا على عدم صرف المكافأت.

وأوضح المكتب الإعلامي للمركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن العاملين بالمركز اعترضوا على ذلك بعد حصول زملائهم في البلديات المجاورة على تلك المكافآت، مشيرا إلى أن اللجنة التنفيذية للجبل الأخضر أرجعت تأخر صرفها لمكافأتهم إلى أمور إدارية.

و بحسب البيان قدم العاملين اعتذارا إلى أهالي البيضاء، عن أي تقصير منهم في تقديم كل مايستطيعوا أمام هذا الوباء بجهودهم الذاتية في ظل انعدام قد وصل حتي بالتقصير من الجهات الرسمية بالقوت اليومي حتي خلال الدوام الرسمي.

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