المبعوث الأممي إلى ليبيا.. مهمّة صعبة أم مستحيلة؟

تقرير 218

تحدياتٌ كثيرةٌ، ومهمةٌ صعبةٌ تُواجه المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، السلوفاكي “يان كوبيس”، حسب ما ترى وسائل إعلام أجنبية، منها راديو فرنسا الدولي، والموقع الإخباري لمرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي، وذلك بعد أن قبل مجلس الأمن ترشيح الوزير السلوفاكي السابق، مساء الجمعة.

ويُشير مقال لموقع “راديو فرنسا” إلى وجود تحدياتٍ كبيرةٍ خلال هذه المهمة للمبعوث الجديد، تستوجب اتخاذ إجراء قويٍّ ومُوحدٍ لوقف تدفق المقاتلين والأسلحة، واصفًا مهمة المبعوث الأممي إلى ليبيا بـ”المستحيلة”، في قادم الأيام.

بالنسبة للأمم المتحدة؛ الحاجةُ ملحةٌ إلى تحرك عاجل في ليبيا للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الهشّ، الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي، لكن مهمة المبعوث الخاص مُعقدةٌ، حسب التقرير، الذي ذكر بتصريحات غسان سلامة بعد أشهر من استقالته، التي شجب، من خلالها، الفاعلين المتورطين في ليبيا، الذين ليست لديهم نية لتحقيق السلام، وازدواجية أولئك الذين يقولون شيئًا ويفعلون العكس، حسب وصفه، كما ندّد ببعض مسؤولي الأمم المتحدة الذين لديهم أجندتهم الخاصة، والتي تتعارض أحيانًا مع مهمة المبعوث الخاص.

أما مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ فقد ذكر، من جهته، أن فرنسا هدّدت الجهات التي قالت إنها تعمل على عرقلة ملتقى الحوار السياسي الخاص بإنهاء الحرب في ليبيا، باتخاذ إجراءات عقابية مشددة، مشيرةً إلى ضرورة المضي أكثر بالعملية السياسية، كما شددت على ضرورة تشكيل سلطة مُوحّدة تتولى تسيير الأمور التنفيذية في البلاد، إلى حين إجراء الانتخابات المُقبلة.

———- Forwarded message ———

From: huda almezwaghi <[email protected]>

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية