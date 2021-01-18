«صنع الله» يبحث مشاركة «مؤسسة النفط» في عضوية معهد البترول الأمريكي

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بمدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس، علي الساعدي.

وقال بيان صادر عن المؤسسة: “تم خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام لإدارتي التفتيش والقياس والخطط الاستراتيجية للعام 2021، وتم أيضاً تقديم شروح وافية عن أعمال منسقية الاحصائيات والتقارير ووحدة المراجعة لإنجاز التقارير وفق مخطط زمني وآلية منظمة، كما تم عرض التقرير السنوي لإدارة التفتيش، والذي يشمل المتابعة الدورية لمشاريع تطوير وتحديث منظومات القياس التي تنفذها الشركات المشغلة بالموانئ والحقول وفق خطة الاعتماد المرحلي لهذه المشاريع”.

وأضاف البيان “تمت مناقشة تقارير التقييم الميداني لمنظومات القياس القائمة المنجزة خلال العام، بالإضافة الي ذلك تم عرض الخطة المستهدفة للعام 2021 والتي تشمل مشاركة المؤسسة في عضوية معهد البترول الأمريكيAPI بصفة دائمة وبما يشمل كل القطاعات الفنية لعمليات النفط والغاز”.